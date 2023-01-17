Подмосковье 17 января 2023, 13:30 Согласование строительства в зоне аэродромов ДОСААФ перевели в онлайн в Подмосковье

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Согласование строительства в границах зон аэродромов ДОСААФ упростили в Подмосковье. Теперь это можно сделать через «Госуслуги», сообщили в Мингосуправления региона.

«Перевод услуги в „цифру“ избавляет от хождения по инстанциям и ожидания в очередях. Подать заявление и получить результат можно онлайн на портале госуслуг Подмосковья. В личном кабинете отображается статус рассмотрения заявки», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

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На аэродромах ДОСААФ обучаются пилоты-любители и парашютисты, тренируются летчики. Они летают на небольших самолетах, парапланах и вертолетах. Сейчас в Подмосковье находится четыре таких объекта — в Малине, Дракине, Волосове и Коробчееве. Для безопасности полетов строительство рядом с ними нужно согласовывать.

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