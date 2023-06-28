28 июня 2023, 11:27
Согласование схемы размещения рекламы перевели в цифровой формат в Подмосковье
Услугу согласования схемы размещения рекламы упростили в Подмосковье. Теперь это можно сделать в электронном виде на региональном портале.
Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, перевод услуги в цифровой формат упростил и ускорил согласование схем размещения рекламы на зданиях.
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«Больше не надо идти в администрацию, достаточно просто заполнить онлайн-форму на регпортале, а результат услуги появится в личном кабинете», — сказала она.
Схему размещения рекламы нужно согласовать, чтобы сохранить внешний облик фасада здания. Она содержит данные о расположении и габаритах конструкции.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.
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