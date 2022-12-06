Подмосковье 06 декабря 2022, 11:59 Согласование коммуникаций в зоне дорог ускорили в 3 раза в Подмосковье Unsplash

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Услугу по согласованию планируемого размещения инженерных коммуникаций в зоне автомобильных дорог ускорили в Подмосковье. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

«Теперь согласовать проект инженерных коммуникаций вблизи автомобильных дорог можно за 10 рабочих дней вместо 30 календарных. А срок согласования для газопровода в рамках социальной газификации сокращен и вовсе до трех дней», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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При этом застройщикам не нужно никуда ходить, достаточно заполнить форму онлайн и приложить документы.

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Услуга «Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций владельцем автомобильных дорог „Мосавтодор“» размещена на портале госуслуг Подмосковья. Результат поступит в личный кабинет. Согласовать прокладку инженерных коммуникаций могут те, кто ранее уже обращался за услугой «Выдача согласия владельцем автомобильных дорог регионального значения „Мосавтодор“» и получил согласие от учреждения.

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