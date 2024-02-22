22 февраля 2024, 11:16
Согласование границ земельных участков у полос отвода дорог перевели в онлайн в Подмосковье
Согласование границ земельных участков, прилегающих к полосе отвода муниципальных или региональных дорог, перевели в онлайн в Подмосковье. Теперь подать заявление можно через «Госуслуги».
Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, перевод услуги в цифровой вид позволит сократить сроки ее предоставления с 22 до 10 рабочих дней.
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«Благодаря этому срок ее предоставления сократился более чем вдвое: с 22 до 10 рабочих дней, а весь процесс — от подачи документов до получения решения — стал удобнее. Всего на региональном портале для жителей и бизнеса Подмосковья доступно более 90 услуг по вопросам земли и стройки», — сказала она.
Госуслуга необходима для юридических и физических лиц, чьи земельные участки прилегают к полосам отвода дорог.
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