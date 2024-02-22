Подмосковье 22 февраля 2024, 11:16 Согласование границ земельных участков у полос отвода дорог перевели в онлайн в Подмосковье Медиасток.рф

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Согласование границ земельных участков, прилегающих к полосе отвода муниципальных или региональных дорог, перевели в онлайн в Подмосковье. Теперь подать заявление можно через «Госуслуги».

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, перевод услуги в цифровой вид позволит сократить сроки ее предоставления с 22 до 10 рабочих дней.

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«Благодаря этому срок ее предоставления сократился более чем вдвое: с 22 до 10 рабочих дней, а весь процесс — от подачи документов до получения решения — стал удобнее. Всего на региональном портале для жителей и бизнеса Подмосковья доступно более 90 услуг по вопросам земли и стройки», — сказала она.

Госуслуга необходима для юридических и физических лиц, чьи земельные участки прилегают к полосам отвода дорог.

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