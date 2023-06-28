Подмосковье 28 июня 2023, 13:34 Согласование фасадной схемы здания перевели в онлайн в Подмосковье

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Согласовать фасадную схему размещения рекламных и информационных конструкций здания стало проще в Подмосковье. Собственники общественных, торговых, спортивных и развлекательных центров могут сделать это на портале госуслуг.

«В этом году мы запустили систему отработки обращений предпринимателей ЦУР „Бизнес“, которая позволяет не только решать индивидуальные вопросы, но и работать над системными задачами. На сегодняшний день отработано уже более четырех тысяч обращений», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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По словам министра правительства Московской области Владислава Гордиенко, реклама на фасадах зданий является эффективным инструментом для бизнеса. Услугу по ее согласованию можно получить на региональном портале за 15 рабочих дней. Ранее этот процесс мог занимать до нескольких месяцев.

В случае размещения двух и более рекламных или информационных конструкций на фасаде здания требуется наличие согласованной с органами местного самоуправления фасадной схемы. Вывеска должна соответствовать архитектурному стилю здания и другим параметрам.

На «Госуслугах» также можно согласовать рекламные или информационные конструкции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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