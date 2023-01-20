Подмосковье 20 января 2023, 13:19 Согласование архитектурного облика коммерческих зданий упростили в Подмосковье

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Процедуру согласования архитектурного облика нежилых зданий оптимизировали в Подмосковье. Теперь оценивать объекты будут по одному, а не по четырем критериям. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре региона.

Оценивать облик будущих магазинов, заправок, офисных комплексов и других зданий теперь будут лишь по одному критерию — проработке внешнего вида, фасадных решений. Оценивать будут отделочные материалы, силуэт и стиль, композицию, детали и элементы фасада.

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Глава Главгосстройнадзора Владислав Гордиенко рассказал, что упрощение процедуры позволит ускорить сроки подготовки документации для получения разрешения на строительство.

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«Задача правительства региона состоит в том, чтобы такие объекты реализовывались в кратчайшие сроки, не теряя при этом в качестве, в том числе в качестве архитектурных решений», — подчеркнул министр.

Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина добавила, что решения будут рассматриваться публично профессиональным сообществом при участии застройщиков и авторов проекта.

«Всего в 2022 году было проведено 51 заседание и рассмотрено 680 проектов, порядка 40% из которых относятся к объектам нежилого назначения, таким как торговля, промышленные и складские комплексы, объекты общественного питания, офисы и другие», — добавила она.

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