Власти Подмосковья заключили соглашение с «Россетями». Дополнительная энергия поможет ЦОДам

ПАО «Россети» и Московская область заключили долгосрочное соглашение. Губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор Андрей Рюмин договорились об объединении усилий для развития сетевого комплекса и экономики Подмосковья в целом.

Основная цель соглашения — совместно развить сетевой комплекс, который послужит долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Это касается развития системы энергоснабжения центров обработки данных (ЦОД) и реализации потенциала Подмосковья.

Соглашение также направлено на повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономики региона, а также на создание новых рабочих мест в Московской области. Кроме того, это даст Подмосковью дополнительный доход.

«Энергия — ресурс развития. Для такого растущего региона, как Подмосковье, надежное электроснабжение имеет определяющее, стратегическое значение. Строятся новые микрорайоны, большая потребность в новых сетях есть в загородных коттеджных поселках, СНТ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что дополнительные мощности нужны для создания ЦОДов. Такие объекты потребляют много энергии. Губернатор назвал это направление перспективным и заявил, что регион заинтересован в развитии инвестиционной программы «Россетей» в Подмосковье.

По словам Андрея Рюмина, у «Россетей» большая инвестиционная программа в Московской области.

«Только за прошлый год ее объем составил более 24 миллиардов рублей. Соглашение дает возможность повысить эффективность нашей работы, максимально синхронизировать планы по развитию сетевой инфраструктуры с решением социальных и экономических задач региона», — сказал генеральный директор «Россетей».

Он отметил важность поддержки сотрудничества, которое позволяет обеспечить единые стандарты качества электроснабжения для всех потребителей, своевременный ремонт и развитие инфраструктуры.