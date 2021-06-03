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    03 июня 2021, 16:10

    Власти Подмосковья заключили соглашение с «Россетями». Дополнительная энергия поможет ЦОДам

    Анастасия Калинина

    ПАО «Россети» и Московская область заключили долгосрочное соглашение. Губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор Андрей Рюмин договорились об объединении усилий для развития сетевого комплекса и экономики Подмосковья в целом.

    Власти Подмосковья заключили соглашение с «Россетями». Дополнительная энергия поможет ЦОДам

    Основная цель соглашения — совместно развить сетевой комплекс, который послужит долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Это касается развития системы энергоснабжения центров обработки данных (ЦОД) и реализации потенциала Подмосковья.

    Соглашение также направлено на повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономики региона, а также на создание новых рабочих мест в Московской области. Кроме того, это даст Подмосковью дополнительный доход.

    «Энергия — ресурс развития. Для такого растущего региона, как Подмосковье, надежное электроснабжение имеет определяющее, стратегическое значение. Строятся новые микрорайоны, большая потребность в новых сетях есть в загородных коттеджных поселках, СНТ», — сказал Воробьев.

    Он добавил, что дополнительные мощности нужны для создания ЦОДов. Такие объекты потребляют много энергии. Губернатор назвал это направление перспективным и заявил, что регион заинтересован в развитии инвестиционной программы «Россетей» в Подмосковье.

    По словам Андрея Рюмина, у «Россетей» большая инвестиционная программа в Московской области.

    «Только за прошлый год ее объем составил более 24 миллиардов рублей. Соглашение дает возможность повысить эффективность нашей работы, максимально синхронизировать планы по развитию сетевой инфраструктуры с решением социальных и экономических задач региона», — сказал генеральный директор «Россетей».

    Он отметил важность поддержки сотрудничества, которое позволяет обеспечить единые стандарты качества электроснабжения для всех потребителей, своевременный ремонт и развитие инфраструктуры.