16 июня 2023, 13:22
Соглашение о строительстве комбикормового производства в Коломне подписали на ПМЭФ
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписало с компанией «НПО „ИнформБио“» соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Согласно ему в Коломне построят предприятие, которое займется производством белковых концентратов для комбикормовой̆ промышленности.
«В рамках реализации инвестпроекта компания запустит предприятие в Коломенском городском округе. Общий объем инвестиций в реализацию всего проекта составит около двух миллиардов рублей», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
Реклама
Первую очередь производства намерены запустить уже в 2024 году. Реализация проекта позволит создать в округе 200 рабочих мест.
«Мы выбрали Коломенский городской округ для размещения нашего предприятия из-за развитой инфраструктуры, серьезных программ поддержки предпринимателей и доступности сырьевой базы», — прокомментировал генеральный директор «НПО „ИнформБио“» Игорь Волоцков.
Изготавливать белковые концентраты будут с применением инновационных технологий, разработанных командой специалистов компании и одобренных экспертным советом Фонда «Сколково».
«В дальнейшем компания займется выпуском пищевого протеина животного происхождения для производства спортивного питания, БАДов и косметических средств. На сегодняшний день предприятий, которые бы занимались производством аналогичной продукции, в России нет», — отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об эффективности заключенных на ПМЭФ сделок. По его словам, 80% договоров реализуются.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Инвестиции
Реклама
Реклама