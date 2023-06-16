Подмосковье 16 июня 2023, 13:22 Соглашение о строительстве комбикормового производства в Коломне подписали на ПМЭФ Фото Константин Семенец

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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписало с компанией «НПО „ИнформБио“» соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Согласно ему в Коломне построят предприятие, которое займется производством белковых концентратов для комбикормовой̆ промышленности.

«В рамках реализации инвестпроекта компания запустит предприятие в Коломенском городском округе. Общий объем инвестиций в реализацию всего проекта составит около двух миллиардов рублей», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Первую очередь производства намерены запустить уже в 2024 году. Реализация проекта позволит создать в округе 200 рабочих мест.

«Мы выбрали Коломенский городской округ для размещения нашего предприятия из-за развитой инфраструктуры, серьезных программ поддержки предпринимателей и доступности сырьевой базы», — прокомментировал генеральный директор «НПО „ИнформБио“» Игорь Волоцков.

Изготавливать белковые концентраты будут с применением инновационных технологий, разработанных командой специалистов компании и одобренных экспертным советом Фонда «Сколково».

«В дальнейшем компания займется выпуском пищевого протеина животного происхождения для производства спортивного питания, БАДов и косметических средств. На сегодняшний день предприятий, которые бы занимались производством аналогичной продукции, в России нет», — отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об эффективности заключенных на ПМЭФ сделок. По его словам, 80% договоров реализуются.

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