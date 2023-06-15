Подмосковье 15 июня 2023, 18:55 Соглашение о создании крупного рыбного комплекса в Орехово-Зуеве подписали на ПМЭФ Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья на полях ПМЭФ подписало соглашение с компанией «Рыбный стандарт» о создании современного рыбного комплекса по выращиванию форели в Орехово-Зуеве.

«В рамках инвестиционного проекта компания построит современный рыбный комплекс с применением установок замкнутого водоснабжения. Инвестиции в реализацию проекта составят более пяти миллиардов рублей», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Первую очередь проекта достроят к 2025-му, а весь проект намерены реализовать за восемь лет. Так, в округе появится 100 дополнительных рабочих мест.

«Компания „Рыбный стандарт“ построит в Подмосковье многофункциональный современный комплекс, который не только поспособствует развитию рыбохозяйственной отрасли, но и существенно снизит зависимость от импорта. Посадочный материал и корма для рыбы будут отечественного производства», — отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Правительство Московской области на полях ПМЭФ заключило соглашение о сотрудничестве с Ростехом. Подписи поставили губернатор региона Андрей Воробьев и генеральный директор ПАО «ОАК», вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь.

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