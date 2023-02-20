Подмосковье 20 февраля 2023, 13:11 Соглашение о сотрудничестве с Уральским государственным университетом подписали в НИКИ детства

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Директор НИКИ детства Нисо Одинаева приняла участие в конференции по вопросам педиатрии в Екатеринбурге. На мероприятии договорились о совместной научной и образовательной работе с Уральским государственным университетом.

На встрече с ректором Уральского государственного университета Ольгой Ковтун было принято решение о проведении совместных научных исследований и образовательных программ.

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Директор НИКИ Нисо Одинаева рассказала, что осенью прошлого года в Минздраве Свердловской области провели презентацию подмосковного проекта «Наш участковый врач». На нынешней конференции, где собрались педиатры всего Уральского округа, подвели итоги и обсудили дальнейшие перспективы программы.

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Сейчас между НИКИ детства и Минздравом Свердловской области готовится договор о проведении всероссийской конференции детских врачей. Мероприятие планируется организовать в декабре 2023 года в Екатеринбурге.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о положительных изменениях в больницах Подмосковья. Он поручил усилить привлечение медицинских специалистов в регион.