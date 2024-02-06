Подмосковье 06 февраля 2024, 15:43 Бизнес-омбудсмены Подмосковья и Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев подписал соглашение о взаимодействии со своей коллегой из Волгограда Ольгой Устиновой. Правозащитники объединят усилия для улучшения предпринимательского климата в своих регионах.

«На протяжении 10 лет существования института по защите прав бизнеса мы плотно сотрудничали с нашими волгоградскими коллегами, а сегодня оформили эти отношения на бумаге. Уверен — наша дальнейшая работа будет не менее успешной», — отметил Владимир Головнев.

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Ольга Устинова рассказала о мерах поддержки предпринимателей в Волгоградской области. Владимир Головнев поделился с коллегой положительной практикой восстановления нарушенных прав бизнесменов в Подмосковье. Обсудили также вопросы обращения с ТКО, налоговое администрирование, маркировку рекламы и работу с маркетплейсами.

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