Подмосковье 03 февраля 2024, 18:51 Соглашение о поддержке ветеранов бокса подписали в Серпухове Александр Стёпушкин

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Соглашение о сотрудничестве Федерации бокса России с фондом «Созвездие Добра» подписали на Четвертом Всероссийском боксерском форуме в Серпухове. В его рамках будет предоставляться помощь ветеранам бокса.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко рассказала о стремлении помочь ветеранам бокса.

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«Это поздравления с праздниками, продуктовые наборы и полное обеспечение тем, что им необходимо. Санаторно-курортное лечение, общее лечение и каждодневная помощь. Это все мы делаем», — сообщила Татьяна Кириенко.

Она также поблагодарила фонд «Созвездие Добра» за сотрудничество.

Фонд «Созвездие Добра» имени Олега Журавского — это благотворительная организация безвозмездной помощи. Она поддерживает развитие детско-юношеского спорта и оказывает помощь талантливым спортсменам, а также детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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