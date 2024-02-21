Подмосковье 21 февраля 2024, 22:01 Соглашение о наблюдении за выборами президента подписали партии и Общественная палата Подмосковья Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Общественная палата Московской области и представители четырех политических партий подписали соглашение о взаимодействии для наблюдения за голосованием на выборах президента России с 15 по 17 марта. Подписание состоялось 21 февраля в Московской областной Думе.

По словам первого заместителя председателя Общественной палаты Московской области, руководителя Штаба общественного наблюдения за выборами Татьяны Дмитриевой, соглашение предусматривает проведение совместных консультаций и обсуждение инструментов наблюдения.

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«С 2018 года Общественная палата Московской области стала полноправным субъектом электорального процесса и на законодательном уровне получила право направлять наблюдателей на избирательные участки. С этого момента, мы провели ни одну избирательную кампанию, где независимыми наблюдателями выступили десятки тысяч жителей региона», — рассказала Дмитриева.

Представители партий «Единая Россия», «ЛДПР», «Новые люди» и «Справедливая Россия — за правду» подписали соглашения о сотрудничестве.

По словам секретаря Совета Регионального отделения политической партии «Новые Люди» Льва Закиров, для партии это первая президентская кампания.

«Целью нашего сотрудничества в рамках подписанного соглашения является решение первоочередной задачи — обеспечения легитимности процесса и результата выборов», — рассказал Закиров.

Ситуационный центр в дни выборов будет работать круглосуточно. Также организуют горячую линию для обращения граждан по вопросам избирательного процесса и оперативной фиксации возможных нарушений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил представителей Общественной палаты Подмосковья за работу на выборах в 2023 году.

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