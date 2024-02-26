Подмосковье 26 февраля 2024, 18:52 Общественная палата Подмосковья и политические партии подписали соглашение о наблюдении за выборами

Читать 360tv в

Общественная палата Подмосковья подписала соглашение о наблюдении за выборами с региональными отделениями политических партий. Это позволит сделать процедуру более прозрачной и легитимной, рассказали в Мособлизбиркоме. Документ подписали представители «Единой России», ЛДПР, партий «Новые люди» и «Справедливая Россия — за правду».

По словам первого заместителя председателя общественной палаты Подмосковья Татьяны Дмитриевой, поддержка наблюдателей во время дней голосования — это важное условие прозрачности выборов. Так же считают представители крупнейших политических партий.

Реклама

«Сегодняшнее подписание межпарламентского соглашения с Общественной палатой Московской области позволит упрочить позиции, связанные с наблюдением за ходом выборов, чтобы ни у кого не возникло вопросов и к их итогам, и к процедуре проведения», — заявил председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — за правду» Игорь Частюхин.

В процедуре также участвовали представители партий «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди».

«ЛДПР крайне заинтересовано в проведении беспристрастных выборов и заинтересовано именно в общественном наблюдении на этих выборах президента. Мы за честные выборы», — заявил координатор подмосковного отделения партии Александр Колтайс.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Подробная информация о кандидатах и своем избирательном участке доступна в личном кабинете избирателя на Едином портале госуслуг. Кроме того, жители Подмосковья могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».