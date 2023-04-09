Подмосковье 09 апреля 2023, 21:38 Софринские росгвардейцы в Пушкино почтили память погибших военнослужащих

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В Софринской бригаде Росгвардии почтили память погибших военнослужащих. Мероприятие состоялось в поселке Ашукино в Пушкино.

Созданная в 1988 году, бригада побывала во всех без исключения местах военных действий на территории страны. Первой потерей бригады стал лейтенант Олег Бабак, отдавший свою жизнь ради спасения мирных жителей в Нагорном Карабахе 7 апреля 1991 года. Именно поэтому эта дата считается в части Днем памяти погибших.

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Сейчас в этом списке 113 человек. Почтить память ушедших при исполнении воинского долга военнослужащих Софринской бригады, собрались их родные и близкие, сослуживцы и ветераны воинской части.

«Знаете, родители есть родители, но когда помимо ещё и родителей, ещё помнят. Это дорого стоит», — заявила мать погибшего военнослужащего Анастасия Грызак.

По сложившейся традиции, павших в боях вспомнили поименно. Их фотопортреты разместили на стендах у мемориала погибшим военнослужащим бригады, к подножию которого затем участники мероприятия, почтив минутой молчания, возложили венки и цветы. В их честь салютная группа дала троекратный залп.

«Событие очень значимое. Конечно мы сегодня вспоминаем 113 человек, которые погибли. Которые отдали свои жизни за то, чтобы мы жили спокойно. И, на самом деле, очень сложно переоценить этот подвиг, который совершили эти люди и то самопожертвование, самоотдача не имеет цены. Это сложно переоценить», — сообщил глава Пушкино Максим Красноцветов.

«Память, в какой-то момент начинаешь понимать, это самое важное. То, что Господь Бог дал человеку. Это важно и нужно. Мы должны здесь живые соответствовать тому героическому подвигу ребят, который они совершили и погибли», — заявил депутат Госдумы Сергей Пахомов.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, более тысячи солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров бригады награждены орденами и медалями, четверо военнослужащих были удостоены высоких званий героев Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сейчас как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата.

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