Подмосковье 18 апреля 2024, 15:59 София Аверченкова из Химок стала призером всероссийских соревнований по фехтованию Шпажистка из Химок стала призером всероссийских соревнований Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Спортсменка София Аверченкова из Химок заняла третье место на всероссийских соревнованиях по фехтованию. Поединки прошли среди участников в возрасте до 15 лет.

София Аверченкова разделила бронзу с фехтовальщицей из Москвы Анной Анфиногеновой. Всего за медали боролись свыше 100 спортсменов.

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«Соревнования прошли хорошо. Участвовать мы стараемся во всех возможных турнирах, чтобы набирать опыт. Ребята продемонстрировали отличную технику, тактику и сильную волю к победе. Это результат долгих тренировок, самоотдачи и присутствия на тренировках», — поделился тренер спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Алексей Рассолов.

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