Подмосковье 09 июня 2023, 10:42 Содержание более чем 12 тысяч спортивных площадок Подмосковья проверили с начала года

Читать 360tv в

Свыше 100 тысяч цифровых проверок спортплощадок провели в Подмосковье с начала года. Специалисты оценили их содержание и чистоту.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, число посетителей спортивных площадок традиционно увеличивается с наступлением тепла.

Реклама

«В Подмосковье на цифровом контроле находятся более 12,4 тысячи открытых и крытых объектов. Чтобы спортивные сооружения были безопасными для жителей, сотрудники управляющих организаций используют мобильное приложение и ежедневно проверяют качество уборки и состояние инвентаря»», - сказала она.

Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» позволяет отслеживать состояние освещения и ограждений, покрытия, инвентаря, а также качество уборки и наличие мусора. Осмотр и фотофиксацию объектов проводят сотрудники управляющей компании по специальному чек-листу. Результаты направляются модератору, который позже может вернуть задание на доработку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие. Он отметил, что они вносят в это большую лепту.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».