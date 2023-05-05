Подмосковье 05 мая 2023, 17:43 Содержание 2 тысяч памятников Подмосковья проверили к 9 Мая ГУСТ МО

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Памятники и мемориальные комплексы привели в порядок в Подмосковье к 9 Мая. Инспекторы Главного управления содержания территорий обошли 2031 объект и выявили 426 нарушений чистоты и порядка.

Как отметила глава ведомства Светлана Аипова, сотрудники ГУСТ начали проводить проверки с 1 мая. Они выявляют дефекты содержания и поручают коммунальным службам их устранить.

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«Могу сказать, что муниципалитеты радуют нас своими темпами и оперативно отрабатывают замечания наших сотрудников, и на сегодняшний день устранено уже 93% дефектов, а остальные находятся в работе под контролем коллег», — сказала она.

Министр напомнила, что коммунальные службы должны провести работу на территориях не только перед, но и после праздника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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