Подмосковье 28 февраля 2023, 12:38 Содействие бизнес-омбудсмена Подмосковья помогло предпринимателю получить деньги за выполненный госконтракт

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Подмосковный бизнесмен заключил государственный контракт с одной из организаций Дагестана, выполнил работу, но денег не получил. Восстановить справедливость помог уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

В августе 2021 года предприниматель выиграл тендер на поставку материалов государственной организации в Дагестане. Чтобы выполнить техзадание, были взяты кредиты на закупку сырья. В итоге требуемые товары были доставлены заказчику в полном объеме.

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Однако при проверке казначейством расходной декларации был выявлен ряд нарушений. В связи с этим деньги за заказ по выполненному контракту не поступили.

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После обращения предпринимателя бизнес-омбудсмен Владимир Головнев обратился в казначейство с запросом о проведении повторной камеральной проверки. Доводы оказались убедительными и ведомство пошло на этот шаг. В результате предпринимателю перечислили денежные средства в размере 2,3 миллиона рублей, которые были потрачены на закупку сырья.

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