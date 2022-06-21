События последнего довоенного дня 1941 года воспроизведут в Подмосковье

22 июня на территории всей страны, в том числе и в Подмосковье, пройдет День памяти и скорби. Ровно в этот день когда-то Германия напала на СССР и началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни 27 миллионов граждан. На исторической площадке «Паровозное депо „Подмосковная“» Московской железной дороги реконструкторы воспроизведут события 1941 года, разделившие жизнь на до и после начала Великой Отечественной войны.

Люди смогут погрузиться в атмосферу последнего мирного дня перед началом войны. Они попадут в небольшой провинциальный город, где люди ведут тихую и спокойную мирную жизнь. Будут беседы и застолья, танцуют под патефон, с песнями таких артистов, как Леонид Утесов и Марк Бернес. И вдруг привычный уклад жизни нарушает знаменитый голос диктора Левитана.

Для того, чтобы усилить эффект присутствия для всех посетителей, в ходе мероприятия также задействуют настоящий паровоз той эпохи с прицепным вагоном. Зрители смогут посмотреть, как выглядела тяжелая и трогательная сцена проводов парней и мужчин на фронт.

В конце мероприятия пройдет возложение цветов к памятнику железнодорожникам, которые погибли во времена Великой Отечественной войны. А перед началом спектакля пройдет экскурсия по историческому зданию вокзала, которое было построено еще в 1901 году.

Мероприятия будут начинаться в 19 часов и 21 час. Прийти туда и стать зрителем можно будет абсолютно бесплатно. Рекомендуется взять с собой цветы, чтобы возложить их к памятнику.