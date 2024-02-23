Подмосковье 23 февраля 2024, 23:09 Собственный мерч на стикерпаках и открытках появился у Балашихи Источник фото: Елизавета Приймак

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Творческое объединение «Энтузиасты» разработало мерч для Балашихи. Исторические места города появились на открытках, а на стикерпаке — мемы.

Идея создать уникальный образ Балашихи родилась у художников и дизайнеров проекта еще в октябре. По словам художницы Али Слановой, она рисовала иллюстрации с видами города к открыткам.

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«Я в каждом из этих мест бывала и рисовала там пленэры с натуры. То есть я знаю, что я рисую, уже несколько раз рисовала эти усадьбы и этот „Биг-Бен“. Поэтому мне было легко работать с этим материалом. Очень много красивых мест в городе, которые хочется запечатлеть и показать людям», — рассказала Сланова.

Стикерпак с мемами про город делала дизайнер Юлия Александрова. Она отметила, что цель проекта — найти интересные предметы.

«Мы думали, какие вообще предметы могут быть интересными. Что-то такое сувенирное, но, чтобы это было молодежно. Например, наши стикеры можно приклеить на стаканчик. И мы начали с мемов, это что-то такое современное», — пояснила Александрова.

Идея у творческого сообщества «Энтузиасты», по словам куратора Ирины Фильченковой, появилась внезапно. Ребята начали изучать историю города, какие с ним связаны легенды, истории, мемы и поняли, что станет мерчем Балашихи.

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