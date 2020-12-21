Собственные квартиры получили еще 12 детей-сирот из Балашихи

В Балашихе 12 детям-сиротам вручили ключи от собственных квартир. Торжественная церемония прошла в муниципальном Центре управления регионом.

Источник фото: Ирина Зубарева

«Уже четвертый раз в этом году мы собираемся на вручении ключей от новых благоустроенных квартир детям, которые выросли без попечения родителей. Это одна из главных задач администрации. Этот год оказался особенно непростым, тем не менее, многие застройщики и наши городские компании очень быстро отреагировали, помогли нам в предоставлении квартир», — отметил Сергей Лукичев, первый заместитель главы администрации Балашихи.

Все ребята, получившие квартиры, станут соседями. Они будут жить в ЖК «Жемчужина Виктории». Детям-сиротам предоставили однокомнатные квартиры площадью более 40 квадратных метров в доме № 72 на проспекте Ленина.

Источник фото: Ирина Зубарева

«Моя квартира на 18 этаже. Она просторная, с большой лоджией, хорошей планировкой. Я очень рада. Надеюсь, что после Нового года получится оформить квартиру окончательно, завезти кухню, мебель, технику. Думаю, что в конце января смогу уже переехать», — поделилась одна из новоселов Анастасия Харетдинова.

Всего в этом году жилье в Балашихе получат 45 детей, оставшихся без попечения родителей. Квартиры предоставляют в районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Обеспечение детей-сирот жилплощадью осуществляется в рамках областной государственной программы «Жилище».