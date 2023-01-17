Подмосковье 17 января 2023, 17:14 Собственные доходы консолидированного бюджета Подмосковья превысили 950 млрд рублей в 2022 году Публичное достояние

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Собственные доходы консолидированного бюджета Московской области за 2022 год превысили 950 миллиардов рублей. Об этом сообщила министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

Доходы выросли на 118 миллиардов рублей по сравнению с 2021 годом, уточнила министр.

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«Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет за 2022 год составил 14,2%», — сообщила Наталия Масленкина.

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Основной рост доходов обусловлен увеличением суммарного объема налогов на доходы физических лиц и прибыли организаций. Налог на доходы физических лиц достиг 366 миллиардов рублей, показав темп роста 18,6%. Налог на прибыль организаций превысил 260 миллиардов рублей, темп роста составил 7,9%.

Также 75,2 миллиарда рублей поступили в консолидированный бюджет Подмосковья от налогов на совокупный доход, показав темп роста 22,8%, налог на имущество организаций принес 53,6 миллиарда рублей (темп роста — 7,1%). Доходы от акцизов на алкогольную продукцию и нефтепродукты превысили 63 миллиарда рублей, увеличившись на 11,3% по сравнению с 2021 годом.

Министр уточнила, что неналоговые доходы составили 67,6 миллиарда рублей, показав темп роста свыше 30%.

Также Наталия Масленкина добавила, что поступления налоговых и неналоговых доходов в региональный бюджет составили 727,1 миллиарда рублей, с ростом к 2021 году на 14,4%.

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