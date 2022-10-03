Собственники земли в Подмосковье изменили ВРИ своих земельных участков на сумму 787,5 миллиона рублей | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 12:54 Поделиться Telegram

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Viber Собственники земли в Подмосковье изменили ВРИ своих земельных участков на сумму 787,5 миллиона рублей

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В Подмосковье больше четырех тысяч собственников поменяли вид разрешенного использования собственных участков. Как рассказали в Миноблимуществе, в бюджет региона с начала года поступило больше 787,5 миллиона рублей.

«Услуга по изменению вида разрешенного использования земли одна из самых популярных. У каждого участка существует определенный ВРИ, который устанавливает правила его пользования. Плата за изменение взимается именно в том случае, если на земельном участке планируются различные виды жилой застройки: от индивидуальной до многоэтажной, а также ведение личного подсобного хозяйства или садоводства. Так, с начала года ВРИ изменили свыше четырех тысяч заявителей на сумму более 787,5 миллиона рублей», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Как добавила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, на Региональном портале государственных услуг на протяжении последнего года действует новая электронная услуга по земле, которая позволяет собственнику земельного участка узнать о стоимости платы за изменение вида разрешенного использования земли до подачи документов в Росреестр.

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«Подчеркну, что порядок изменения ВРИ мы сделали более удобным, внедрив в прошлом году новый сервис предварительного расчета платы за изменение на региональный портал госуслуг. Благодаря этому граждане могут рассчитать плату до обращения в Росреестр», — добавила министр.

Сначала собственник должен заполнить заявление, указать кадастровый номер участка и вид разрешенного использования, на который он планирует изменить действующий ВРИ. Если по действующим законам можно поменять вид разрешенного использования, то на протяжении 15 дней в личный кабинет поступит уведомление с расчетом платы за процесс и реквизитами. После того как сумма была оплачена, заявитель может обратиться в Росреестр.

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