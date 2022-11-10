Подмосковье 10 ноября 2022, 14:59 Жителям Подмосковья рассказали о возможности строить дома в транспортном коридоре

Читать 360tv в

Транспортную инфраструктуру продолжают совершенствовать в Подмосковье. Это необходимо для ее развития и комфорта жителей. Для этого в регионе определили участки, попадающие в транспортные коридоры, где устанавливают ограничения на использование земли.

Если участок расположен в транспортном коридоре, отказываться от строительства не нужно, рассказали в министерстве. Чтобы узнать, какие нужны документы для проведения работ, жители могут обратиться в Мособлархитектуру. Там рассмотрят территорию и примут решение.

Реклама

Узнать, не попадает ли участок в зону развития транспортной инфраструктуры, можно через сервис «Градпроработка». Собственники также могут получить эту информацию через «Госуслуги» в течение 14 дней.

Реклама

Глава ведомства Владислав Гордиенко рассказал, что в среднем в год поступает около двух тысяч обращений от жителей и инвесторов, чьи территории входят в зоны развития транспортных объектов.

«По статистике, порядка 75% обращений рассматривается положительно, что, безусловно, позитивно влияет на инвестиционный климат в регионе», — добавил он.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.