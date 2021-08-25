Собственники более 99% подмосковных квартир заключили договор на обслуживание газового оборудования

В Московской области продолжают заключать договоры на обслуживание газового оборудования. Их заключили уже более 99% собственников квартир. Об этом рассказали в пресс-службе Госжилинспекции Подмосковья.

В Подмосковье работают над совершенствованием системы обеспечения безопасности газифицированного жилого фонда. Для этого с собственниками заключают договоры на обслуживание газового оборудования.

Жители более двух миллионов квартир уже заключили договоры.

100% результата удалось достигнуть в 27 округах. В 42,9% домов все газовое оборудование обслуживает единая специализированная организация.

«Информация о состоянии всего газового хозяйства многоквартирного дома в целом, которая сконцентрирована в одних руках, — важнейший фактор обеспечения полной безопасности жителей», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

По поручению губернатора региона в апреле разработали дорожную карту для 30 муниципалитетов с самой неоднородной ситуацией по обслуживанию газового оборудования. С местными жителями проводят беседы на общедомовых собраниях. Вопросом занимаются органы местного самоуправления.

С апреля этого года договор можно заключить на портале «Добродел» и в системе Единой диспетчерской службы Московской области. Благодаря этому жители могут быстрее пройти все процедуры оформления. Услугой воспользовались более 630 жителей Подмосковья.

Госжилинспекция контролирует, как собственники и наниматели квартир исполняют свои обязанности по содержанию газового оборудования. В Жилищном кодексе сказано, что они должны не только иметь договор обслуживания, но и обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников спецорганизаций в квартиру не реже раза в год. За отказ в доступе собственника могут оштрафовать.

«Штрафы в данном случае не самоцель, а средство обеспечения безопасного проживания в многоквартирных домах. Мы делаем акцент на разъяснительную работу, на сознательность наших жителей. Но иногда меры административного воздействия необходимы. Только так можно минимизировать риски, связанные с пользованием газом», — уточнила главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина.