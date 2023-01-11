Подмосковье 11 января 2023, 16:33 Собственникам жилья в Подмосковье рассказали об основных нововведениях в 2023 году

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Владельцам жилплощади в Подмосковье сообщили об изменениях, которые ждут их в этом году. В Министерстве жилищной политики Московской области пояснили, что действие льготной ипотеки по ставке 8% продлили до 1 июля 2024 года. При этом кредит по программе «Семейная ипотека» под 6% теперь смогут взять заемщики, у которых двое несовершеннолетних детей.

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С 1 января 2023 года собственники жилья могут получать данные о прописанных в их квартирах третьих лицах. В бланке информации будут указаны ФИО зарегистрированного, дата, место его рождения и когда его поставили на учет.

С начала этого года госпошлина за регистрацию правок в ЕГРН при аренде подешевела. Физлицу услуга обойдется в 350 рублей, организации — в тысячу.

С 1 марта 2023 года изменились и правила капремонта многоквартирных домов. Теперь такие работы не будут оплачены, пока акт приемки не подпишет ответственное лицо — представитель от собственников или органа местного самоуправления. Помимо этого, перечень услуг по капремонту каждый регион будет определять самостоятельно.

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