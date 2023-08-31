Подмосковье 31 августа 2023, 13:10 Собственникам земель в Подмосковье напомнили о возможности изменить вид использования участков МИО МО

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Свыше 4,8 тысячи жителей Подмосковья изменили вид разрешенного использования своих земельных участков. Благодаря этому в бюджет региона поступило свыше 1,2 миллиарда рублей с начала года.

Как рассказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, с начала года ведомство направило более 7,9 тысячи положительных решений по изменению вида разрешенного использования земли на сумму свыше 2,5 миллиона рублей.

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«Свыше 4,8 тысячи собственников на сегодняшний день оплатили данную услугу на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей», — рассказала она.

Получить услугу можно на региональном портале. Она дает возможность собственникам узнать о стоимости платы за изменение вида разрешенного использования земли до подачи документов в Росреестр. Услуга предоставляется в течение 15 рабочих дней.

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