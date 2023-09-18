Подмосковье 18 сентября 2023, 16:15 Собственникам квартир в ипотеку в Подмосковье напомнили о согласовании перепланировки с банком Фото: unsplash.com

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Жителям Московской области рассказали о согласовании с банком ремонта или перепланировки в квартире в ипотеку. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики региона.

В ведомстве сообщили, что на ремонт согласие банка не требуется. При этом его обязательно нужно получить при перепланировке. Это закрепили в федеральном законе «Об ипотеке», статья 30.

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При этом ухудшать состояние объекта недвижимости нельзя по тому же закону.

«Если перепланировка значительно влияет на технические характеристики квартиры и впоследствии на ее стоимость, необходимо предварительно согласовать работы с банком. Например, если вы объединили кухню с гостиной и теперь у вас „двушка“ вместо „трешки“», — уточнили в министерстве.

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