Подмосковье 04 июля 2023, 13:55 Собственникам 84 тысяч участков в Подмосковье повысят налог из-за нецелевого использования земель Фото Минимущества

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Муниципальные земельные инспекторы осмотрели 138 тысяч земельных участков в Подмосковье с начала года. Оказалось, что 84 тысячи из них используются не по назначению, поэтому налоговая ставка для таких наделов будет увеличена.

«В этом году коллегами из налоговой службы был сформирован перечень из 274 тысяч земельных участков, и почти половину из них наши земельные инспекторы уже проверили. Зафиксировано 84 тысячи замечаний по нецелевому использованию. Собственников ждет перерасчет налоговой ставки», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Если земельный участок, предназначенный для строительства дома или ведения личного подсобного хозяйства, не используется по прямому назначению, налогоплательщик теряет право на пониженную налоговую ставку в размере 0,3% и будет платить 1,5%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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