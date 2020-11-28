Собственник земли в Губернском микрорайоне Чехова представил план развития инфраструктуры

Застройщик микрорайона Губернский в подмосковном Чехове не успел закончить с инфраструктурой, обанкротился, а землю продали в частные руки. 20 тысяч местных жителей остались без поликлиник, школ и детских садов. Собственник земли представил концепцию развития Губернского на встрече с главой города.

Руководитель округа Григорий Артамонов в марте создал рабочую группу и поставил задачу решить проблему с инфраструктурой микрорайона.

27 ноября в здании администрации он представил главе Чехова и жителям Губернского концепцию развития микрорайона. Люди смогли задать Артамонову вопросы по планам благоустройства микрорайона. В каждой спорной ситуации пришли к компромиссу.

Жители недостроенного района несколько лет слышали только обещания, а теперь лед тронулся: власти и собственник земли начали предпринимать конкретные действия.