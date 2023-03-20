Подмосковье 20 марта 2023, 16:50 Собственник земель в Пушкино возместит свыше 3 миллионов рублей ущерба за незаконную свалку Минэкологии МО

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Житель Красногорска заплатит 3,6 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба почве в Пушкино. Там он организовал незаконную свалку.

Мужчина устроил свалку вблизи деревни Шаблыкино. Об этом администрации округа сообщили местные жители, рассказал глава министерства Тихон Фирсов. На участок нарушитель свозил строительные отходы и грунты, часть из которых оказалась в водоохранной зоне реки Прорваниха.

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«Была проведена экспертиза, в ходе которой выяснилось, что общий объем строительного мусора превысил 12 тысяч кубометров, в том числе почти 2,5 тысячи — в береговой зоне Прорванихи», — сказал министр.

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Сумма ущерба составила 3,6 миллиона рублей — их возместит владелец участка.

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