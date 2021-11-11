Собственная студия мультфильмов детсада в Климовске выпустила новую анимацию

Студия мультфильмов работает прямо в детском саду № 2 микрорайона Климовск Подольска. Ребята всей группой готовят мультики — одни придумывают и мастерят героев, другие — декорации, третьи озвучивают, четвертые снимают.

На весь процесс у сотрудников и воспитанников детского сада «Золотой ключик» уходит от дня до пары недель. Мультстудию открыли в рамках программы STEM-образования — это такая модель учебы на стыке разных дисциплин. Дети снимают мультфильм, а заодно узнают азы программирования.

«Все дети любят мультики, а когда они создаются своими руками, это вдвойне интересней. Им очень нравится — все яркое, интересное, сами создают персонажей, экспериментируют», — говорит воспитатель детского сада № 2 «Золотой ключик» Наталья Комарова.

Через игру детей учат даже основам математики и конструирования. С этими навыками легче в первом классе, что уже подтвердил опыт выпускников — программа действует с прошлого года, мультстудия появилась в сентябре.