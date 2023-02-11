Подмосковье 11 февраля 2023, 21:42 Собранный в Щелкове пластик спасет жизнь 11-летнему Дане с атипичным аутизмом

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Жители Щелкова собирают пластик и макулатуру, а затем сдают их в пункт приема в рамках проекта «Добрый пластик». Деньги от сдачи отходов идут на несколько целей, в том числе на лечение детей. В этом году помогут 11-летнему Даниилу с атипичным аутизмом.

Мальчик интересуется автомобилями, любит рисовать и считать. Он разбирается в телефонах, смог самостоятельно подключить гаджет к телевизору на Смарт-ТВ.

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Диагноз мальчика невозможно полностью излечить. Даня может говорить, однако ему требуется реабилитация.

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«Первая наша пробная реабилитация продолжалась месяц. И после этого мы сразу же заметили улучшения у ребенка. Улучшения в поведенческом, понимание речи появилось, он даже стал реагировать на свою имя, чего раньше не было», — рассказала мать мальчика Оксана Симонова.

Дополнительные расходы на лечение заметно сказываются на бюджете семьи. Фонд «География добра», который организовал проект «Добрый пластик», поможет родителям с третьим курсом реабилитации.

Пункт приема пластиковых крышек в форме красного сердца установили в парке в Щелкове. Также собирать вторсырье помогают волонтеры и молодогвардейцы.

«Мы собираем пластик, макулатуру, и наши партнеры после того, как мы отправляем это на переработку, переводят нам деньги, которые идут на лечение подопечных», — рассказал куратор проекта Юрий Мальон-Шишков.

За время существования проекта активисты помогли уже двоим детям.

«Мы это рассматриваем не как только защита экологии, это еще великое доброе дело, благодаря которому мы, сдав вторсырье, можем еще кому-то помочь», — заявила депутат совета депутатов Щелково Марина Баева.

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