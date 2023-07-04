Подмосковье 04 июля 2023, 01:30 Собранный школьниками Подольска космический спутник подал первые сигналы в полете Марии Андрюхиной

Читать 360tv в

В центре управления полетами школы № 29 имени Забродина городского округа Подольск поймали первые сигналы спутника «УмКА-1», который собрали местные школьники. За работой аппарата наблюдали участники всероссийского сетевого проекта «Школьный космический телескоп».

«Приехали ребята, которые тем или иным образом имеют отношение к проекту. Здесь гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Славянска-на-Кубани, Великого Устюга и Брянска. На проекте сложилась замечательная команда», — рассказал координатор программы Игорь Царьков.

Реклама

В полете спутник постоянно передает около 15 параметров. В ближайшее время участники проекта «Школьный космический телескоп» внедрят в устройство новые функции для управления движением объекта и фотографий в космосе.

Также разработчики планируют, что сигналы «УмКИ-1» будут фиксировать ЦУПы по всей России. Станции работают в Москве, Рузаевке (Республика Мордовия), Великом Устюге (Вологодская область) и Славянске-на-Кубани (Краснодарский край), также центры планируют открыть в Иркутске, Челябинске и Петропавловске-Камчатском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».