Подмосковье 03 марта 2023, 09:44 Собранный школьниками из Подольска спутник с оптическим телескопом запустят в космос 25 мая

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Ученики школы № 29 из Подольска собрали спутник с оптическим телескопом. Его подготовят и запустят в космос 25 мая. С его помощью дети смогут наблюдать объекты и получать собственные снимки, рассказали в Минобразования Подмосковья.

Учреждение стало одним из победителей конкурса «Дежурный по планете». На нем участники создавали космические аппараты с оптическими телескопами для съемки астрономических объектов.

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В школе создали антенный пост, центр управления полетом и провели стратосферные испытания сборки.

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