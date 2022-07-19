Собранные на акции «Дубы будущего» желуди дали всходы в Подмосковье

Сотрудники Бородинского лесничества вместе со школьниками собрали 173 килограмма желудей на акции «Дубы будущего» в прошлом году. Этой весной семена дали первые всходы в питомнике «Центрлесхоз» на территории Колоцкого лесничества.

Зампред правительства области Георгий Филимонов отметил, что прошлый год выдался особо урожайным на семена, которые дали хорошие всходы. Он отметил, что дуб плодоносит не каждый год, а осенние посевы могут съесть птицы и грызуны.

Источник фото: телеканал «360»

Председатель комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов добавил, что дубки пробудут в питомнике еще два года, а затем их высадят на участках Подмосковья, где проводят лесовосстановление.

В Подмосковье он является одной из лесообразующих пород. В юном возрасте сеянцам необходим заботливый уход, который им обеспечат в питомнике Олег Баженов.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве подмосковных лесопарков. Он заявил, что отдых в них стал очень востребованным у жителей региона.