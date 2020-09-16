Собранная в Подмосковье модель ракеты стала одной из лучших на международном чемпионате

Студент из Сергиева Посада впечатлил Европу моделью ракеты-носителя «Космос-3М» из жести и бумаги. Юноша показал ее на международном чемпионате в Румынии и по стендовой оценке стал лучшим. Это значит, что копия точна и по всем деталям похожа на оригинал.

Уже в восемь лет Артем Суровцев мастерски разбирал домашнюю технику — от утюга до плеера. Тогда родители решили отдать его в секцию моделирования ракет и не прогадали.

Сегодня он капитан команды подмосковного центра «Юность» по техническому виду спорта. Мечтает работать тренером, помогать осваивать мастерство другим. Но пока что юноша поставил перед собой новую задачу — собрать копию ракеты-носителя «Циклон».

Чертеж модели «Космос-3М» он выполнил в масштабе 1:40, но это не игрушка, а точная копия. Все детали сделаны под присмотром тренера.

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