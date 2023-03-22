Подмосковье 22 марта 2023, 10:57 Собранная на подмосковных комплексах «РТ-Инвест» макулатура сохранила 180 тысяч деревьев за год

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На четырех подмосковных комплексах по переработке отходов «РТ-Инвест» за год отобрали 20 тысяч тонн макулатуры, из которой снова произвели картон, крафтовую бумагу и одноразовую посуду. Это позволило сохранить 180 тысяч деревьев.

Больше всего макулатуры собрали на КПО «Дон» в Каширском округе — шесть тысяч тонн. На КПО «Храброво» в Можайском округе — пять тысяч тонн. Комплексы «Север» в Сергиевом Посаде и «Юг» в Коломенском округе отправили на переработку по 4,5 тысячи тонн макулатуры.

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Цель компании — превращение отходов в новые ресурсы. Специалисты «РТ-Инвест» отмечают, что сырье, пригодное к переработке, удается получать благодаря раздельному сбору, который предотвращает загрязнение ценных фракций.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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