Электронные собрания собственников квартир в Подмосковье начали проводить с помощью госуслуг

В Московской области стартовал пилотный проект по проведению электронных собраний собственников квартир с помощью портала госуслуг. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

У жителей Московской области появилась возможность проводить электронные собрания собственников квартир с помощью портала госуслуг. Проект реализовали Минцифры России вместе с Министерством строительства России и Министерством ЖКХ Московской области. Новая возможность упростит использование информационных ресурсов и сократит число необходимых для управления домом сервисов.

Для удобства жителей региона запустили мобильное приложение «Госуслуги Дом». Оно соединяет данные с ГИС ЖКХ и ЕИАС ЖКХ Московской области.

«В качестве пилотного городского округа выбраны Химки. Далее возможность проводить общие собрания собственников с помощью приложения „Госуслуги Дом“ будет доступна всем жителям Подмосковья», — отметил Антон Велиховский, министр ЖКХ региона.

Новое приложение поможет жителям проводить электронные собрания, создавать чаты собственников с обменом файлами и картинками, проводить опросы, писать жалобы в управляющую компанию, узнавать всю актуальную информацию о своем доме, получать уведомления от управляющей организации.

При этом у всех жителей есть право выбирать форму и площадку для проведения собраний.