facebook_pixel
    25 ноября 2020, 00:14

    Собственники жилья Подмосковья провели более 2 тысяч собраний онлайн

    Анатолий Минкин

    Владельцы недвижимости Московской области могут проводить собрания жильцов в онлайн-режиме при помощи единой информационной аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства Московской области (ЕИАС ЖКХ). После запуска таких собраний прошло уже две тысячи и еще 13 тысяч находится на этапе проведения. Об этом сообщила пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.
    Собственники жилья Подмосковья провели более 2 тысяч собраний онлайн

    Проведение собраний на электронной площадке решает сразу множество вопросов. В частности, быстрее оформляются документы и снижается риск их подделки, легче считаются голоса для решения тех или иных вопросов. И самое главное, владельцам жилья не нужно никуда идти, чтобы принять участие в собрании. Достаточно иметь доступ к Сети.

    «Главным удобством электронного формата собраний для жителей региона является то, что проводить предварительные собрания по выбору системы не требуется», — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский. Он отметил, что до конца года в Московской области пройдет 10 тысяч таких онлайн-собраний.

    Глава ведомства заявил, что сервис максимально доступен для всех владельцев жилья или управляющих компаний. Собственники могут авторизоваться в системе через свою учетную запись на Госуслугах, а юридические лица могут обратиться к администратору. Темы собраний могут быть любыми. Проголосовать по тем или иным вопросам можно на сайте dom.mosreg.ru, а также в мобильном приложении «ЕИАС ЖКХ». Его можно скачать в магазинах AppStore и Google Play.