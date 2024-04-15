Подмосковье 15 апреля 2024, 22:14 Собрание литературного объединения «Радуга» прошло в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Читать 360tv в

В центральной библиотеке Воскресенска прошло собрание литературного объединения «Радуга» имени Лажечникова. В нем приняли участие литераторы из Коломны, Бронниц, Луховиц, Ступино и Шатуры.

Мероприятие организовали в честь 70-летия Виктора Лысенкова, который является руководителем объединения и заместителем председателя Московской областной организации Союза писателей России.

Реклама

Руководитель управления культуры администрации Елена Баклушина вручила Виктору Лысенкову благодарственное письмо от министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова.

В знак признания успешного сотрудничества с управлением культуры, председатель Московской областной организации Союза писателей России, Сергей Антипов, вручил Елене Баклушиной юбилейную медаль «25 лет Московской областной организации Союза писателей России».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти события ко Дню космонавтики, и не только.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».