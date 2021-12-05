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    05 декабря 2021, 12:39

    «Вся страна на защиту Москвы». Подмосковные школьники и губернатор возложили венки в годовщину контрнаступления

    Воробьев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в 80-летие контрнаступления

    Александр Блинов

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Глава Подмосковья почтил память воинов, принимавших участие в контрнаступлении советских войск под Москвой, которое началось 80 лет назад, 5 декабря 1941 года.

    Венок возложили к Могиле Неизвестного Солдата во время исполнения марша. После минуты молчания оркестр исполнил гимн.

    В церемонии приняли участие дети из школ Подмосковья. Они возложили цветы к Вечному огню.

    Воробьев рассказал детям, что 80 лет назад Советская армия одержала первую победу в Великой Отечественной войне.

    «Вся страна на защиту Москвы». Подмосковные школьники и губернатор возложили венки в годовщину контрнаступления | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Сегодня памятная дата, 80 лет со дня контрнаступления. Здесь наши ученики из наших подмосковных школ из разных городов. К сожалению, уже нет ветеранов, им тяжело приходить. У нас осталось две тысячи участников Великой Отечественной войны. Но сегодня мы вспоминаем, какой ценой первая победа далась. И конечно, это очень важно, несмотря на время, расстояние, мы все здесь», — заявил губернатор.

    Губернатор подчеркнул, что это очень важная дата для Московской области.

    «Низкий поклон нашим ветеранам, семьям, которые были причастны и к подвигу всей Великой Отечественной войны, и к контрнаступлению в Подмосковье в частности. Дмитров, Волоколамск, Истра, Лобня, Химки — все эти города видели самые ожесточенные бои. И собрана была вся страна на защиту Москвы. Поэтому сегодня очень важный памятный день», — сказал Воробьев.