«Вся страна на защиту Москвы». Подмосковные школьники и губернатор возложили венки в годовщину контрнаступления

Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Глава Подмосковья почтил память воинов, принимавших участие в контрнаступлении советских войск под Москвой, которое началось 80 лет назад, 5 декабря 1941 года.

Венок возложили к Могиле Неизвестного Солдата во время исполнения марша. После минуты молчания оркестр исполнил гимн.

В церемонии приняли участие дети из школ Подмосковья. Они возложили цветы к Вечному огню.

Воробьев рассказал детям, что 80 лет назад Советская армия одержала первую победу в Великой Отечественной войне.

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня памятная дата, 80 лет со дня контрнаступления. Здесь наши ученики из наших подмосковных школ из разных городов. К сожалению, уже нет ветеранов, им тяжело приходить. У нас осталось две тысячи участников Великой Отечественной войны. Но сегодня мы вспоминаем, какой ценой первая победа далась. И конечно, это очень важно, несмотря на время, расстояние, мы все здесь», — заявил губернатор.

Губернатор подчеркнул, что это очень важная дата для Московской области.

«Низкий поклон нашим ветеранам, семьям, которые были причастны и к подвигу всей Великой Отечественной войны, и к контрнаступлению в Подмосковье в частности. Дмитров, Волоколамск, Истра, Лобня, Химки — все эти города видели самые ожесточенные бои. И собрана была вся страна на защиту Москвы. Поэтому сегодня очень важный памятный день», — сказал Воробьев.