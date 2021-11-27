«Собрались с юристами и объяснили, как действовать». Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог производству игрушек

Более 100 обращений за последний месяц поступило в общественную приемную уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. Бизнесмены просят о консультациях по ведению дел, а также сообщают о проверках контрольно-надзорных органов. По каждой из возникших ситуаций вопросы решаются в кратчайшие сроки.

Так же это было с компанией «Русский стиль» Сергиево-Посадского городского округа. Там производят игрушки, настольные игры и наборы для детского творчества. Большая часть товаров делается вручную.

Появилась компания в 1999 году. Сейчас там работают около 100 человек. Но в период объявленных нерабочих дней из-за пандемии компанию чуть не закрыли.

«К нам буквально на следующий день пришли из нескольких инстанций. Люди показывали корочки и обещали нас закрыть. И говорили о том, что мы обязаны людей распустить по домам из-за карантина, что мы не имеем права работать», — рассказал заместитель генерального директора по производству «Русского стиля» Вячеслав Лобачев.

Для решения возникшей проблемы, чтобы не останавливать производство и сохранить сотрудников, он обратился в общественную приемную уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

«Мы совместно с уполномоченным рассмотрели его заявление. Собрались с юристами, посмотрели законодательство и объяснили, как нужно ему действовать в этот период. И чем мы ему помогли — естественно, он работал в этот период», — поделилась директор центра поддержки предпринимательства Сергиево-Посадского городского округа Ольга Поршина.

Вопрос предприниматель смог решить в течение суток. Это позволило ему сохранить производство и продолжить радовать детей качественными товарами.