Собрали по частям. Врачи из Видного спасли мужчину после падения с высоты

Врачи в Видном спасли мужчину, который упал с высоты. В больнице при обследовании у него заподозрили и ковид. Об этом рассказал врач-травматолог Видновской РКБ Алексей Макшанцев.

В стационар экстренно госпитализировали 28-летнего мужчину. После падения у него была множественная скелетная травма. Врачи диагностировали перелом лицевого скелета, костей обоих предплечий, шейки левого бедра, а также черепно-мозговую травму. Плюс ко всему у пациента было осложнение в виде двусторонней пневмонии.

Видновским врачам удалось поставить пациента на ноги в два этапа. Суда по рассказу травматолога, операция была очень серьезной.

«Операционная бригада хирургов-травматологов малоинвазивно, с минимальной кровопотерей осуществила остеосинтез канюлированными винтами перелома шейки бедра. Вторым этапом был поведен открытый остеосинтез сложного оскольчатого внутрисуставного перелома костей правого предплечья комбинированным способом в аппарате Елизарова и специализированной титановой пластиной», — рассказал Макшанцев.

Дольше всего операционная бригада работала над предплечьем. У мужчины был очень серьезный оскольчатый перелом, и если вовремя не сделать операцию, рука могла перестать двигаться. Врачи зафиксировали отломки с помощью специальных металлоконструкций. Уже через месяц мужчина сможет полноценно двигать конечностью.

Своевременная операция позволила избежать рисков тромбозов, тяжелой пневмонии и других осложнений. Мужчина поблагодарил своих спасителей и ждет возвращения домой.