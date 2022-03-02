Предприниматели и сотни жителей Реутова собрали гуманитарную помощь беженцам из Донбасса

Жители и 12 предпринимателей Реутова помогли собрать гуманитарную помощь беженцам из Донбасса. Для этого в округе выделили два склада и четыре машины.

Глава городского округа Станислав Каторов сообщил, что уже 12 предпринимателей и сотни жителей подключились к сбору и отправке гуманитарной помощи.

Благодарю всех за помощь, которую многие из вас оказали и продолжают оказывать. Вместе с предпринимателями провели уже масштабную работу Станислав Каторов.

Чтобы хранить и собирать гуманитарную помощь, выделили два склада «Роском». Для доставки груза в Ростовскую область компания «Первая линия» предоставила четыре машины.

Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР расположен в Фонде социальной поддержки населения по адресу: Реутов, улица Новая, дом № 3. Телефон для связи: 8 (495) 528-07-67.

Дополнительный пункт сбора помощи открыли в помещении Общественной палаты Реутова по адресу: проспект Мира, дом № 10, квартира 43. Телефон для связи: 8 (925) 308-34-85.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей.