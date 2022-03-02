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    02 марта 2022, 19:10

    Предприниматели и сотни жителей Реутова собрали гуманитарную помощь беженцам из Донбасса

    Анастасия Аброськина

    Жители и 12 предпринимателей Реутова помогли собрать гуманитарную помощь беженцам из Донбасса. Для этого в округе выделили два склада и четыре машины.

    Предприниматели и сотни жителей Реутова собрали гуманитарную помощь беженцам из Донбасса | Изображение 1

    Глава городского округа Станислав Каторов сообщил, что уже 12 предпринимателей и сотни жителей подключились к сбору и отправке гуманитарной помощи.

    Благодарю всех за помощь, которую многие из вас оказали и продолжают оказывать. Вместе с предпринимателями провели уже масштабную работу

    Станислав Каторов.

    Чтобы хранить и собирать гуманитарную помощь, выделили два склада «Роском». Для доставки груза в Ростовскую область компания «Первая линия» предоставила четыре машины.

    Предприниматели и сотни жителей Реутова собрали гуманитарную помощь беженцам из Донбасса | Изображение 2

    Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР расположен в Фонде социальной поддержки населения по адресу: Реутов, улица Новая, дом № 3. Телефон для связи: 8 (495) 528-07-67.

    Дополнительный пункт сбора помощи открыли в помещении Общественной палаты Реутова по адресу: проспект Мира, дом № 10, квартира 43. Телефон для связи: 8 (925) 308-34-85.

    Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей.