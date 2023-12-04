Подмосковье 04 декабря 2023, 16:21 СОБР Росгвардии провел занятия по высотно-штурмовой подготовке в Подмосковье Росгвардия. Московская область

Читать 360tv в

Сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в практических занятиях по совершенствованию профессиональных навыков. Специалисты выполнили ряд тренировок по высотной подготовке.

Спецназовцы отработали навыки вязания альпинистских узлов, скоростного спуска, а также передвижение в группах по несколько человек на высоте. Во время тренировок специалисты переносили на себе 20 дополнительных килограммов — это бронежилет, каска, спусковая система и вооружение.

Реклама

Инструктор по высотной подготовке СОБР «Булат» капитан полиции по имени Сергей рассказал, что высотно-штурмовая подготовка позволяет отработать выполнение служебно-боевых задач.

«На практике — это умение выполнять служебную задачу либо вести боевые действия на тех направлениях, откуда преступник не ожидает удара, тем самым достигая максимального эффекта», — добавил инструктор.

Кроме того, во время тренировки специалисты отработали проникновение в здание через оконные проемы, а также произвели досмотр помещений и экстренную эвакуацию.

Росгвардия. Московская область Росгвардия. Московская область Росгвардия. Московская область Росгвардия. Московская область Росгвардия. Московская область

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них — обеспечение безопасности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».