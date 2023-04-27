Подмосковье 27 апреля 2023, 14:05 СОБР «Булат» провел патриотический урок для курсантов в Богородском округе

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СОБР «Булат» провел патриотический урок в Богородском округе. Собровцы с позывными Кадет и Моряк встретились с 35 курсантами «Гвардейской смены» из колледжа «Энергия».

Курсантам рассказали об истории и задачах спецподразделения «Булат», особенностях службы, экипировки и оружия.

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«Это доставляет удовольствие: передавать опыт, видеть глаза детей, которые двигаются в нашем направлении и выбирают нашу жизнь, <…> подсказывать, направлять их на правильный путь. Дети стали не только интересоваться, но и вникать в ситуацию, которая сейчас окружает весь мир, больше стало патриотов», — сказал сотрудник СОБР «Булат» с позывным Кадет.

Собровцы также провели с курсантами занятия по физической подготовке. Им показали новые приемы, которые пригодятся в будущем на службе.

«Я считаю, что это взаимодействие со спецподразделениями делает курсантов на шаг впереди от других своих сверстников. Раз уж они надели форму сейчас, то и дальше ждем их в силовых структурах Российской Федерации», — сказал заместитель начальника отдела по военно-политической работе Главного управления Росгвардии по Московской области, подполковник полиции Евгений Аксаков.

В конце встречи каждому курсанту «Гвардейской смены» подарили спальный мешок.

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