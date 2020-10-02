Соблюдение масочного режима проверили в общественных местах Лосино-Петровского

В Лосино-Петровском проверили соблюдение масочного режима. Инспекторы прошли по магазинам, кафе и прокатились на общественном транспорте.

Проверяющие во время рейда рекомендовали всем пассажирам транспорта и покупателям в магазине надеть маски. Тем, у кого их не было, инспекторы раздавали маски бесплатно.

Торговые точки к новым требованиям уже привыкли. У многих давно в открытом доступе есть антисептики, бесплатные маски и перчатки для посетителей. Сложнее всего продавцам. Они пытаются убедить покупателей соблюдать санитарные нормы.

Проверки с представителями Госадмтехнадзора и администрации городского округа регулярно проходят в общественном транспорте, на рынках, в магазинах и торговых центрах. Внимание уделяют как посетителям, так и сотрудникам организаций.

«Стараемся больше предупреждать. Профилактические меры. Сильно стараемся не привлекать. Но тех, кто действительно вызывающе подвергает свою жизнь и жизнь окружающих опасности, есть такая мера воздействия, как административный штраф от четырех тысяч рублей», — пояснил Максим Проскуряков, консультант территориального отдела № 9 ГАТН Московской области.

Подобные проверки продолжатся и дальше. А по итогам этого рейда стало понятно, что все сотрудники магазинов знают — покупателей без масок обслуживать нельзя.