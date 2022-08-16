Соблюдение закона об отмене оплаты проезда наличными проверили в Красногорске

В Красногорске сотрудники «Административно-пассажирской инспекции» провели рейд по перевозчикам — проверяли соблюдение закона об отмене оплаты проезда наличными. С июня этого года все маршруты должны принимать только банковские и социальные карты, либо «Стрелку» или «Тройку».

«В ходе проверки факты не выявились по оплате наличными деньгами, но было установлено, что недобросовестные водители маршрутов 549 и 541, которые явно нарушают правила приема оплаты, проезжали мимо остановки, завидя инспекторов, которые находятся на данном остановочном пункте», — сказал старший инспектор управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации г. о. Красногорск Алексей Толбатов.

Источник фото: телеканал «360»

В будущем такие проверки будут проводиться постоянно. Недобросовестным водителям грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей. Пассажиры тоже несут ответственность — если оплатил проезд наличкой и не получил проездной билет, придется заплатить тысячу рублей штрафа.

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